Иранский Центробанк отреагировал на введенные США санкции

Глава Национального банка Ирана Абдольнасер Хеммати прокомментировал введенные США санкции против финансовой организации.

По информации РИА Новости, Хеммати заявил, что санкции США против Центробанка говорят о том, что у американцев не осталось рычагов давления на Тегеран.

Как сообщалось ранее, санкции подразумевают, что вся собственность и все активы иранского ЦБ на территории США будут заморожены. Кроме того, будет введен запрет для всех американских граждан на совершении любых операций с иранским Центробанком.

