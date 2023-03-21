Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами

Иран готов возобновить экономические отношения со всеми арабскими странами региона Ближнего Востока. Об этом сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи, передает РИА Новости.

Об этом он сообщил в связи с тем, что ранее страна подписала соглашение о восстановлении дипотношений с Саудовской Аравией.

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10 марта по итогам переговоров в Пекине делегации Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве КНР подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений.

Возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана стало «ошеломляющим поражением» для США. Об этом пишет American Thinker. Издание отмечает, что «заклятые враги» Тегеран и Эр-Рияд возобновили дипотношения при посредничестве Китая. Этот факт якобы угрожает основам влияния Вашингтона на Ближнем Востоке и в мире.

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ФОТО: РИА Новости
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