Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами

10 марта по итогам переговоров в Пекине делегации Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве КНР подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений.

Возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана стало «ошеломляющим поражением» для США. Об этом пишет American Thinker. Издание отмечает, что «заклятые враги» Тегеран и Эр-Рияд возобновили дипотношения при посредничестве Китая. Этот факт якобы угрожает основам влияния Вашингтона на Ближнем Востоке и в мире.

