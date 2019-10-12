Иран заявил о готовности к диалогу с Саудовской Аравией
Иран объявил о своей готовности к переговорам с Саудовской Аравией. Соответствующее заявление сделал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, пишет РИА Новости.
По словам министра, Иран открыт для диалога как напрямую, так и через посредников в лице других государств. Зариф отметил, что поскольку страны являются соседями, у них не остается другого выбора, кроме как вести диалог.
Напряжение между странами возросло, в частности, после инцидента, произошедшего 14 сентября. Нефтяные объекты Саудовской Аравии были обстреляны с беспилотников, после этого страна сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. Подозрения пали на Иран, однако там все обвинения отрицают.
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