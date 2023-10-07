Иран высказался в поддержку атак палестинцев на Израиль
Иранская сторона высказалась в поддержку ракетных ударов по Израилю, передает агентство ISNA со ссылкой на советника верховного лидера Ирана генерала Рахима Сафави.
По его словам, Иран будет стоять рядом с палестинскими бойцами.
Рано утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, в Израиле число погибших из-за нападения ХАМАС составляет минимум 100 человек, еще 900 человек пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru