Иран прокомментировал решение повысить чистоту обогащения урана до 60%
Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал принятое накануне руководством страны решение о повышении чистоты урана при обогащении до 60%. По его словам, соответствующая мера стала «ответом на зло» Израиля, которого Тегеран обвиняет в диверсии на одном из своих ядерных полигонов, передает Associated Press.
Инцидент на иранском ядерном объекте произошел 12 апреля. Местные специалисты полагают, что центрифуги для обогащения урана были отключены после заражения сети компьютерным вирусом. Глава МИД Ирана заявил, что ответственность за это происшествие лежит на правительстве Израиля. Позже газета The New York Times со ссылкой на источник из администрации США подтвердила причастность Израиля.
На следующий день Иран объявил, что частично повысит чистоту обогащения урана до 60%, что в теории позволяет использовать этот элемент в военных целях. Президент Рухани также заявил, что поврежденные центрифуги сменят на аппараты нового поколения, которые будут обеспечивать процесс обогащения намного быстрее.
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