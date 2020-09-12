Иран пригрозил Бахрейну местью из-за Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что королевство Бахрейн постигнет возмездие из-за нормализации отношений с Израилем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Sepah News, связанном с КСИР.

«Правителям-тиранам Бахрейна стоит ожидать жесткого возмездия со стороны борцов за освобождение Иерусалима, мусульман и благочестивых людей этой страны», - цитирует заявление Газета.ru.

Мировых лидеров призвали разрешить кризис по ядерной сделке с Ираном

В КСИР считают, что королевству Бахрейн, совершившему «предательство» и «глупую оплошность», будет дан надлежащий ответ.

Напомним, накануне Бахрейн и Израиль объявили об установлении дипломатических отношений. Планируется, что церемония подписания мирных соглашений состоится 15 сентября в Вашингтоне.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ИранМирный ДоговорИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры