Иран пригрозил Бахрейну местью из-за Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что королевство Бахрейн постигнет возмездие из-за нормализации отношений с Израилем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Sepah News, связанном с КСИР.
«Правителям-тиранам Бахрейна стоит ожидать жесткого возмездия со стороны борцов за освобождение Иерусалима, мусульман и благочестивых людей этой страны», - цитирует заявление Газета.ru.
В КСИР считают, что королевству Бахрейн, совершившему «предательство» и «глупую оплошность», будет дан надлежащий ответ.
Напомним, накануне Бахрейн и Израиль объявили об установлении дипломатических отношений. Планируется, что церемония подписания мирных соглашений состоится 15 сентября в Вашингтоне.
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