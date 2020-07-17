Мировых лидеров призвали разрешить кризис по ядерной сделке с Ираном

Эксперты Международного Люксембургского форума призвали лидеров ведущих государств мира предпринять всё возможное для разрешения кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Участники онлайн-конференции обсудили в качестве значительной угрозы вероятность полного краха «ядерной сделки» с Тегераном.

Речь идёт о Совместном всеобъемлющем плане действий. Его выполнение оказалось под угрозой из-за выхода из него Вашингтона и последующего заявления властей Исламской республики о частичном прекращении своих обязательств по документу. Тегеран намерен продолжить обогащение урана с созданием соответствующей инфраструктуры.

«Кризис ядерной сделки с Ираном угрожает обвальной нуклеаризацией не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Поскольку реальное прекращение действия СВПД фактически возвращает обстановку острого кризиса вокруг иранской ядерной программы до состояния, при котором Иран способен создать ядерное оружие в кратчайшие сроки (не более одного года)», - отметил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор.

Он подчеркнул, что Иран сейчас нарушает одно за другим ограничения и запреты, принятые в рамках СВПД, открыто препятствует законной контрольной деятельности МАГАТЭ. Вычеслав Кантор также констатировал с тревогой, что Тегеран продолжает испытания ракет повышенной дальности, уже имея на вооружении целый ряд ракетных комплексов, которые способны поражать Израиль и европейские страны.

По оценке президента Люксембургского форума, рост политической напряженности и насилия на Ближнем Востоке стал одним из наиболее опасных региональных кризисов, который разрастается на фоне противостояния мировых держав и последствий пандемии коронавируса.

Участники конференции подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации и возможного ядерного конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана и Израиля, а также более масштабной войны с вовлечением других стран. Люксембургский форум призвал лидеров ведущих мировых держав и глав международных организаций добиться снижения напряжённости и предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

