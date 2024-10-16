Макрон: Нетаньяху нужно помнить, что Израиль был создан ООН
16 октября 202402:33
Главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху не нужно забывать, что его страна была создана решением ООН, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
По его словам, израильский премьер не должен нарушать указы Организации. Макрон напомнил про голосование Генассамблеи ООН в 1947 году в поддержку разделения Палестины на независимые еврейское и арабское государства.
Ранее стало известно, что Нетаньяху считает позором призыв Макрона к эмбарго на поставки оружия Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru