СМИ: верховный лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США

По данным издания, иранский Высший совет национальной безопасности провел экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация. После того как его участники передали аятолле Хаменеи свои планы, он приказал избегать прямой войны с Вашингтоном и дистанцировать Иран от действий группировок, убивавших американцев.

При этом Иран готовится к ответным действиям, если США нанесут удар возмездия.

Ранее стало известно, что в Белом доме принято решение нанести удары по иранским объектам на территории Ирака и Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

