Иран отверг обвинения США в подготовке покушения на Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинения США в причастности Тегерана к предполагаемому заговору с целью убийства Дональда Трампа. Дипломат призвал к укреплению доверия между двумя странами, сообщает Reuters.



«Теперь... придумывается новый сценарий... поскольку убийцы в реальности не существует, привлекаются сценаристы, чтобы сочинить третьесортную комедию», — цитирует издание Аракчи.