Иран отверг обвинения США в подготовке покушения на Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинения США в причастности Тегерана к предполагаемому заговору с целью убийства Дональда Трампа. Дипломат призвал к укреплению доверия между двумя странами, сообщает Reuters.

«Теперь... придумывается новый сценарий... поскольку убийцы в реальности не существует, привлекаются сценаристы, чтобы сочинить третьесортную комедию», — цитирует издание Аракчи.

ФБР сообщило о попытке покушения на Трампа по плану представителя КСИР

По словам дипломата, Иран полностью уважает право «американского народа» принять свое решение. Тегеран такое право уважает.

Также Аракчи добавил, что Иран не стремится к ядерному оружию. Он отметил, что текущая политика Тегерана основана на попытке укрепления доверия с обеих сторон — как Ирана, так и США.

В начале ноября ФБР сообщало о попытке покушения на Дональда Трампа — в бюро утверждали, что преступление готовилось по плану представителя КСИР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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