Иран отверг обвинения США в подготовке покушения на Трампа
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинения США в причастности Тегерана к предполагаемому заговору с целью убийства Дональда Трампа. Дипломат призвал к укреплению доверия между двумя странами, сообщает Reuters.
«Теперь... придумывается новый сценарий... поскольку убийцы в реальности не существует, привлекаются сценаристы, чтобы сочинить третьесортную комедию», — цитирует издание Аракчи.
По словам дипломата, Иран полностью уважает право «американского народа» принять свое решение. Тегеран такое право уважает.
Также Аракчи добавил, что Иран не стремится к ядерному оружию. Он отметил, что текущая политика Тегерана основана на попытке укрепления доверия с обеих сторон — как Ирана, так и США.
В начале ноября ФБР сообщало о попытке покушения на Дональда Трампа — в бюро утверждали, что преступление готовилось по плану представителя КСИР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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