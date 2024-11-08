ФБР сообщило о попытке покушения на Трампа по плану представителя КСИР

ФБР утверждает, что представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана планировал убийство Дональда Трампа перед президентскими выборами.

В сообщении Министерства юстиции США говорится, что в пятницу были раскрыты уголовные обвинения в отношении предотвращенного заговора.

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Согласно материалам, переданным в суд Манхэттена, неназванный представитель КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту разработать план слежки и убийства Трампа. Другие подробности, включая идентификацию участников заговора, не раскрываются.

В июле был арестован 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, обвиняемый в попытке организовать заказные убийства политиков в США. Прокуратура утверждает, что Мерчант посетил Иран в апреле, после чего вернулся в США, где начал готовить покушение. Хотя имена предполагаемых жертв не уточняются, СМИ предполагают, что это стало причиной увеличения охраны Трампа в преддверии выборов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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