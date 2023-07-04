Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
4 июля 202313:23
Исламская республика Иран официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), соответствующее решение было принято на 23-м саммите организации.
В секретариате ШОС уточнили, что Иран стал девятым членом объединения.
ШОС была основана в 2001 году Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. Спустя два года в объединение вошли Индия и Пакистан.
Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что принятие Ирана в ШОС будет в интересах всех задействованных сторон, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru