Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Исламская республика Иран официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), соответствующее решение было принято на 23-м саммите организации.

В Нью-Дели открылся саммит ШОС

В секретариате ШОС уточнили, что Иран стал девятым членом объединения.

ШОС была основана в 2001 году Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. Спустя два года в объединение вошли Индия и Пакистан.

Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что принятие Ирана в ШОС будет в интересах всех задействованных сторон, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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