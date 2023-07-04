Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

В секретариате ШОС уточнили, что Иран стал девятым членом объединения.

ШОС была основана в 2001 году Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. Спустя два года в объединение вошли Индия и Пакистан.

Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что принятие Ирана в ШОС будет в интересах всех задействованных сторон, сообщает RT.