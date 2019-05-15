Иран официально сократил обязательства по ядерной сделке

Как отмечает RT, Иран проинформировал остальных стран-участников соглашения о своем решении 8 мая. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что такой шаг не является выходом страны из СВПД, но отметил, что Тегеран в течение года после демарша Соединенных Штатов соблюдал свои обязательства по соглашению, однако больше не считает себя обязанным это делать.

В частности, речь идет о хранении запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Пяти странам-участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а именно Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России, сообщает Reuters, дается 60 дней на то, чтобы выполнить все обязательства по обеспечению интересов Тегерана, в том числе в банковской и нефтяной сферах. В противном случае Иран приостановит модернизацию реактора в Араке и откажется от ограничений в уровне обогащения урана, заявил Высший совет национальной безопасности страны.

Востоковед Гумер Исаев рассказал НСН, почему Тегеран пошел на такой шаг и как дальше будут развиваться отношения Ирана с Соединенными Штатами.

