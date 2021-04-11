Власти Ирана прокомментировали произошедшую аварию на ядерном объекте

По словам официального представителя Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруза Камальванди, авария на распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе не повлекла за собой загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает агентство ISNA.

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«Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – прим. НСН) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», - сказал Камальванди.

Ранее стало известно о начале расследования инцидента. Власти намерены выяснить причины произошедшего.

Камальванди пообещал позднее сообщить подробности случившегося, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияЯдерная БезопасностьИран
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