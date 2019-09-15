Иран напомнил США дальность ракет в ответ на обвинения в атаке беспилотников

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что атака дронов на объекты Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в Саудовской Аравии подготовлена Ираном. Вслед за Помпео сенатор Соединенных штатов Линдси Грэм также не исключил возможность нанесения ударов по нефтяным объектам в Иране, если страна «продолжит провокации», отмечает РБК.

Напомним, компания Saudi Aramco оказалась вынуждена наполовину уменьшить суточную нефтедобычу из-за атаки дронов. В связи с тем, что через систему нефтепроводов и портов проходит 10 процентов мировой нефти, провокация оказала отрицательное воздействие на мировые рынки, пишут Известия.

Ответственность за ЧП взяли на себя хуситы из движения «Ансар Алла».

Ранее вице-президента «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН рассказал об обстоятельствах, влияющих на формирование цен на нефть на фоне укрепления доллара.

