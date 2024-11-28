Парламент Грузии утвердил правительство во главе с Кобахидзе
Парламент Грузии большинством голосов утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, трансляция прошла на сайте высшего законодательного органа страны в прямом эфире.
Спикер парламента Шалва Папуашвили озвучил результаты голосования: за выражение доверия Кобахидзе проголосовали 84 депутата, против – 0.
В заседании участвовали только представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Оппозиция не признает результатов парламентских выборов и не участвует в заседаниях.
Ранее Кобахидзе представил трех новых кандидатов на министерские должности. Так, пост главы МИД заняла Мака Бочоришвили, минюст возглавил Анри Оханашвили, а министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Давид Сонгулашвили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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