Парламент Грузии утвердил правительство во главе с Кобахидзе

Спикер парламента Шалва Папуашвили озвучил результаты голосования: за выражение доверия Кобахидзе проголосовали 84 депутата, против – 0.

В заседании участвовали только представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Оппозиция не признает результатов парламентских выборов и не участвует в заседаниях.

Ранее Кобахидзе представил трех новых кандидатов на министерские должности. Так, пост главы МИД заняла Мака Бочоришвили, минюст возглавил Анри Оханашвили, а министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Давид Сонгулашвили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

