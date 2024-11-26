«Грузинская мечта» опровергла выдвижение Гарибашвили кандидатом в президенты
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что председатель партии и бывший премьер Ираклий Гарибашвили рассматривается в качестве кандидата в президенты.
Он отметил, что Гарибашвили будет хорошим президентом, если им станет, однако он им не будет, потому что команда сошлась на другом кандидате. Мдинарадзе также опроверг слухи о кандидатуре сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Константина.
Ранее телеканал «Мтавари архи» сообщил, что правящая партия якобы выбирает между двумя кандидатурами на пост главы государства – Ираклием Гарибашвили и Константином Гамсахурдией, который в настоящее время руководит Национальной библиотекой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru