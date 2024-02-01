Ираклия Кобахидзе утвердили кандидатом в премьер-министры Грузии
Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе стал премьер-министром страны. Его кандидатуру утвердили члены политического объединения на съезде.
В результате Кобахидзе поменялся местами с Ираклием Гарибашвили, который на днях покинул пост премьера и занял пост председателя партии.
На следующей неделе грузинский парламент должен выразить доверие кандидату в премьеры и его правительству. Для этого Кобахидзе потребуется получить 76 голосов депутатов из 150, передает РИА Новости.
Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября.
Ранее Кобахидзе заявил, что требование Украины заблокировать банковские и другие активы России выглядят как намерение открыть «второй фронт».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru