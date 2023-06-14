Грузия отказалась заморозить российские активы
Требование Украины заблокировать банковские и другие активы России выглядят как намерение открыть «второй фронт», заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Напомним, лидер парламентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал заморозить российские счета в грузинских банках в знак проявления солидарности Тбилиси и Киева.
В свою очередь Кобахидзе подчеркнул, что не намерен вступать в полемику ни с Арахамия, ни с главой Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, ни с главой СНБО Алексеем Даниловым, и призвал каждого заниматься своим делом.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил канцлера ФРГ Олафа Шольца в неизменности европейского курса Тбилиси. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru