Грузия отказалась заморозить российские активы

Напомним, лидер парламентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал заморозить российские счета в грузинских банках в знак проявления солидарности Тбилиси и Киева.

В свою очередь Кобахидзе подчеркнул, что не намерен вступать в полемику ни с Арахамия, ни с главой Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, ни с главой СНБО Алексеем Даниловым, и призвал каждого заниматься своим делом.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил канцлера ФРГ Олафа Шольца в неизменности европейского курса Тбилиси. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

