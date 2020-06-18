Космонавт попросился проголосовать по поправкам в Конституцию с орбиты
Космонавт-москвич Анатолий Иванишин попробует проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«У нас есть космонавт Анатолий Иванишин с московской пропиской, который сейчас на орбите, он запросил возможность проголосовать электронно», - сказал Венедиктов.
Главред «Эха Москвы» добавил, что техническая возможность предоставить космонавту возможность для голосования есть, однако это необходимо сделать через Хьюстон.
Венедиктов отметил, что Иванишину нужно будет связаться с NASA. «Вот эта смс, которая сначала идет туда, потом ее надо активировать и проголосовать», - сказал Венедиктов, отметив, что это «серьезный вызов».
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