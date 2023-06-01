Йоханнис: лидерам Молдавии и Украины не стоит поддаваться иллюзиям на скорое вступление в ЕС

По его словам, не стоит поддаваться иллюзиям на этот счёт, так как процедуры очень сложны.

«Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это - необходимые вещи», - подчеркнул румынский президент.

Он призвал страны усердно работать и верить в то, что через некоторое число лет им всё же удастся достичь поставленной цели.

Йоханнис также отметил, что Киеву и Кишиневу стоит ориентироваться на страны Балканского региона, у которых на пути к вступлению в Европейский Союз были взлеты и падения.

Ранее в Молдавии пообещали выполнить все требования для членства в ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



