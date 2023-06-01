Йоханнис: лидерам Молдавии и Украины не стоит поддаваться иллюзиям на скорое вступление в ЕС
Лидерам Украины и Молдавии Владимиру Зеленскому и Майи Санду не стоит ждать быстрого вступления их стран в Европейский Союз, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в Кишиневе на саммите Европейского политического сообщества, сообщает ТАСС.
По его словам, не стоит поддаваться иллюзиям на этот счёт, так как процедуры очень сложны.
«Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это - необходимые вещи», - подчеркнул румынский президент.
Он призвал страны усердно работать и верить в то, что через некоторое число лет им всё же удастся достичь поставленной цели.
Йоханнис также отметил, что Киеву и Кишиневу стоит ориентироваться на страны Балканского региона, у которых на пути к вступлению в Европейский Союз были взлеты и падения.
Ранее в Молдавии пообещали выполнить все требования для членства в ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор заявил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине
- Роспотребнадзор: экономический ущерб РФ от пандемии коронавируса составил 1,6 трлн рублей
- Задержан стрелявший по посетителям кафе во Франции
- В Международной федерации тенниса отказались наказывать Джоковича за политическое заявление
- «Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на устройства Apple
- СМИ: Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление
- В США предрекли завершение украинского конфликта на границах Польши и Румынии
- Пригожин ответил на критику Делимханова по поводу подразделения «Ахмат»
- Захарова: Зеленский превратил Украину в новый Афганистан
- Зеленского призвали рассмотреть вопрос предоставления Украине доступа к ядерному оружию НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru