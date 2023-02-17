И.о. постпреда России заявил о нежелании «хлопать дверью» в отношениях с Евросоюзом

«Хлопать дверью — не наш метод», — указал дипломат.

При этом и.о. постпреда отметил, что отношения РФ и Запада переживают глубокий кризис. Евросоюз, вводя антироссийские санкции и поставляя Украине вооружения, лишь усугубляет конфронтацию с Москвой.

По словам Логвинова, ЕС является стороной украинского конфликта, «признает он это или нет». Тем не менее, российская миссия при Евросоюзе продолжает свою деятельность и работу над задачами, поставленными руководством страны.

Между тем в ЕС не смогли согласовать очередной, десятый, пакет санкций в отношении России, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, между послами Евросоюза возникли разногласия из-за вопроса по ограничению импорта синтетического каучука из РФ, отмечает телеканал «360».

