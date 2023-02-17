И.о. постпреда России заявил о нежелании «хлопать дверью» в отношениях с Евросоюзом
Угрожать полным разрывом отношений между Россией и Евросоюзом без серьезных оснований неправильно, подобное решение необходимо принимать со всей ответственностью. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в беседе с «Лентой.ру».
«Хлопать дверью — не наш метод», — указал дипломат.
При этом и.о. постпреда отметил, что отношения РФ и Запада переживают глубокий кризис. Евросоюз, вводя антироссийские санкции и поставляя Украине вооружения, лишь усугубляет конфронтацию с Москвой.
По словам Логвинова, ЕС является стороной украинского конфликта, «признает он это или нет». Тем не менее, российская миссия при Евросоюзе продолжает свою деятельность и работу над задачами, поставленными руководством страны.
Между тем в ЕС не смогли согласовать очередной, десятый, пакет санкций в отношении России, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, между послами Евросоюза возникли разногласия из-за вопроса по ограничению импорта синтетического каучука из РФ, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- Запуск новой японской ракеты был отменен за секунды до старта
- СМИ: Украинский конфликт показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США
- Плющенко пригрозил сменой флага фигуристами из-за судейства в России
- Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам
- И.о. постпреда России заявил о нежелании «хлопать дверью» в отношениях с Евросоюзом
- Марочко: Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в ДНР
- Командир авиагруппы: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов
- В Латвии разрешили передавать Украине конфискованные автомобили пьяных водителей
- Экс-советник Пентагона заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией
- Захарова: Лавров был инициатором резолюции СБ ООН по Минским соглашениям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru