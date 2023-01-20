Евросовет: с каждым разом становится сложнее принимать антироссийские санкции

Антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля.

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«Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая», — сообщил он.

Отмечается, что Евросоюз, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды ограничительных мер в отношении Москвы.

Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвропа
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