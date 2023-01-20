Евросовет: с каждым разом становится сложнее принимать антироссийские санкции
Антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля.
«Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая», — сообщил он.
Отмечается, что Евросоюз, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды ограничительных мер в отношении Москвы.
Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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