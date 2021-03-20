«Не протянет четыре года»: британцы прокомментировали инцидент с падением Байдена

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором журналисты запечатлели подъем Байдена на борт президентского самолета. Глава государства несколько раз споткнулся и чуть не упал. Позже в пресс-службе Белого дома пояснили, что инцидент произошел из-за сильного ветра, а сам Байден «чувствует себя прекрасно».

В комментариях к материалу британцы активно высказывались об американском лидере, отмечая, что «он не протянет четыре года», «никогда не проработает полный срок» и «дальше будет намного хуже».

Кроме того, некоторые пользователи предположили, что в скором времени вице-президент Камала Харрис сменит Байдена на посту главы государства, «как и планировали так называемые "демократы"».

