«Не протянет четыре года»: британцы прокомментировали инцидент с падением Байдена
Читатели The Daily Mail прокомментировали материал британского издания, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом.
Ранее в сети было опубликовано видео, на котором журналисты запечатлели подъем Байдена на борт президентского самолета. Глава государства несколько раз споткнулся и чуть не упал. Позже в пресс-службе Белого дома пояснили, что инцидент произошел из-за сильного ветра, а сам Байден «чувствует себя прекрасно».
В комментариях к материалу британцы активно высказывались об американском лидере, отмечая, что «он не протянет четыре года», «никогда не проработает полный срок» и «дальше будет намного хуже».
Кроме того, некоторые пользователи предположили, что в скором времени вице-президент Камала Харрис сменит Байдена на посту главы государства, «как и планировали так называемые "демократы"».
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