Институт PRIO зафиксировал в мире рекордное число вооруженных конфликтов

Исследователи уточнили, что речь идёт о 61 конфликте, которые происходили в прошлом году в 36 странах Наиболее пострадавшим регионом стала Африка, где насчитали 28 конфликтов.

По данным PRIO, ещё 17 конфликтов зафиксированы в Азии, 10 - на Ближнем Востоке, три в Европе и два в Америке.

Ранее глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир находится на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

