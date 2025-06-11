Институт PRIO зафиксировал в мире рекордное число вооруженных конфликтов

Институт исследований мира в Осло (PRIO) выяснил, что в 2024 году в мире произошло рекордное количество вооруженных конфликтов на государственном уровне за последние 70 лет.

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Исследователи уточнили, что речь идёт о 61 конфликте, которые происходили в прошлом году в 36 странах Наиболее пострадавшим регионом стала Африка, где насчитали 28 конфликтов.

По данным PRIO, ещё 17 конфликтов зафиксированы в Азии, 10 - на Ближнем Востоке, три в Европе и два в Америке.

Ранее глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир находится на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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