Пафосно и безрезультатно: в Госдуме оценили призыв Украины «открыть доступ» в Крым

Ранее глава украинского МИД в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал РФ не политизировать ситуацию с полуостровом и открыть доступ в Крым согласно принципам международного гуманитарного права.

«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — заявил Бальбек в беседе с RT.

Кроме того, парламентарий считает, что Кулеба исказил информацию о ситуации в регионе, однако заявления украинских представителей власти никак не отразятся на правилах посещения Крыма.

Бальбек подчеркнул, что никто не препятствует мониторинговым и гуманитарным миссиям, желающим «ознакомиться с жизнью в Крыму».

