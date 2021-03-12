Пафосно и безрезультатно: в Госдуме оценили призыв Украины «открыть доступ» в Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «предоставить полный доступ» в Крым.
Ранее глава украинского МИД в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал РФ не политизировать ситуацию с полуостровом и открыть доступ в Крым согласно принципам международного гуманитарного права.
«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — заявил Бальбек в беседе с RT.
Кроме того, парламентарий считает, что Кулеба исказил информацию о ситуации в регионе, однако заявления украинских представителей власти никак не отразятся на правилах посещения Крыма.
Бальбек подчеркнул, что никто не препятствует мониторинговым и гуманитарным миссиям, желающим «ознакомиться с жизнью в Крыму».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru