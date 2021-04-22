Иностранным инвесторам упростят получение «золотых паспортов»
На ближайшем заседании кабмина России будет рассмотрен вопрос упрощения получения вида на жительство в РФ зарубежными инвесторами, сообщает телеканал «360».
Согласно проекту закона, иностранцу, осуществившему инвестиции в России и соответствующему критериям, установленным российским правительством, а также членам его семьи, предлагается предоставить возможность получить вид на жительство в Российской Федерации в упрощенном порядке.
Они будут миновать стадию получения разрешения на временное проживание. Если документ будет одобрен кабмином, его рассмотрят депутаты Госдума.
В нижней палате инициативу «золотых паспортов» одобряют.
Тем временем, в России вскоре появятся электронные паспорта. Его можно будет оформить с 1 июля 2023 года, об этом сказано в соответствующем проекте указа президента РФ. При этом в Москве такой паспорт можно будет оформить начиная с 1 декабря текущего года.
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