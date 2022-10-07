Минюст РФ исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Журналист Владимир Воронов и координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин исключены из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. О таком решении объявило министерство юстиции РФ.
В ведомстве объяснили такой шаг отсутствием финансирования вышеозначенных граждан от иностранных источников в течение года на день подачи заявления об исключении.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня стало известно, что среди лауреатов Нобелевской премии мира за этот год, оказалась отечественная правозащитная организация «Мемориал» - также признанная в РФ иноагентом и ликвидированная по решению Верховного суда.
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