«Инклюзивное правительство». Лавров назвал условия признания новых властей в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, при каких условиях Россия примет участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, сообщает ТАСС.

«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, не только пуштунов - это узбеки, хазарейцы, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни», - сказал Лавров.

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По его словам, при соблюдении этих условий российская сторона «с удовольствием» примет участие в церемонии вместе с другими приглашенными странами.

Ранее в понедельник представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) объявили, что установили полный контроль над провинцией Панджшер, подчеркнув, что на этом «война в Афганистане закончена».

По данным СМИ, талибы уже пригласили представителей ряда стран на мероприятия по случаю объявления состава нового правительства Афганистана. В их числе Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистанСергей Лавров
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