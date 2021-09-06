«Инклюзивное правительство». Лавров назвал условия признания новых властей в Афганистане
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, при каких условиях Россия примет участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, сообщает ТАСС.
«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, не только пуштунов - это узбеки, хазарейцы, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни», - сказал Лавров.
По его словам, при соблюдении этих условий российская сторона «с удовольствием» примет участие в церемонии вместе с другими приглашенными странами.
Ранее в понедельник представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) объявили, что установили полный контроль над провинцией Панджшер, подчеркнув, что на этом «война в Афганистане закончена».
По данным СМИ, талибы уже пригласили представителей ряда стран на мероприятия по случаю объявления состава нового правительства Афганистана. В их числе Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Эндокринолог назвала противопоказания для интервального голодания
- Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке
- Лавров: «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней
- Военнослужащие получат выплату в 15 тысяч рублей 6 сентября
- Лавров: Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия
- Афганское сопротивление объявило о начале партизанской войны
- Лидер сопротивления в Панджшере записал видеообращение к афганцам
- Уложена последняя труба «Северного потока — 2»
- Лавров заявил о «неприличном давлении» США в визовых вопросах
- Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru