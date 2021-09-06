«Инклюзивное правительство». Лавров назвал условия признания новых властей в Афганистане

По его словам, при соблюдении этих условий российская сторона «с удовольствием» примет участие в церемонии вместе с другими приглашенными странами.

Ранее в понедельник представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) объявили, что установили полный контроль над провинцией Панджшер, подчеркнув, что на этом «война в Афганистане закончена».

По данным СМИ, талибы уже пригласили представителей ряда стран на мероприятия по случаю объявления состава нового правительства Афганистана. В их числе Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

