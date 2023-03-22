В Крыму хакеры взломали радиоэфир
22 марта 202310:26
Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома.
«Все сообщения ложны», - заявил Крючков.
Отмечается, что сообщения, которые передавались в радиоэфирах, касались эвакуации населения с полуострова.
23 февраля хакеры взломали эфир нескольких радиостанций в республике Крым, включив обращение от имени главы украинской разведки Кирилла Буданова, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru