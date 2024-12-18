Алиев: Азербайджан планирует закупать оружие из России

Азербайджан намерен закупать оружие у России, однако сейчас этот процесс приостановлен. Об этом рассказал лидер республики Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

«Последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было», — отметил президент.

Алиев объяснил отсутствие новых соглашений работой российского военно-промышленного комплекса «на внутреннего потребителя». По словам политика, Азербайджан пошел на сдвиг сроков реализации военных контрактов с Россией, подписанных четыре года назад. При этом Баку рассматривает реализацию соглашений как приостановленную временно «по объективным причинам».

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан ожидает российских инвестиций в Нагорный Карабах, напоминает 360.ru.

