Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата

Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата. Об этом сообщает индийское министерство иностранных дел.

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Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна высылает высокопоставленного индийского дипломата, напоминает RT. По словам канадского премьера Джастина Трюдо, Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара, указывает телеканал «360».

«Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства ...выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии», — отметили в индийском МИД.

Дипломату предписали покинуть Индию в течение пяти дней. Как указали в МИД, меры отражают растущую обеспокоенность Нью-Дели «вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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