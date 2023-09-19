Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата
Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата. Об этом сообщает индийское министерство иностранных дел.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна высылает высокопоставленного индийского дипломата, напоминает RT. По словам канадского премьера Джастина Трюдо, Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара, указывает телеканал «360».
«Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства ...выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии», — отметили в индийском МИД.
Дипломату предписали покинуть Индию в течение пяти дней. Как указали в МИД, меры отражают растущую обеспокоенность Нью-Дели «вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru