Индия вышлет высокопоставленного канадского дипломата

СМИ сообщили о возможном участии в выборах президента «либерального кандидата»

Цены на автомобили в России могут вырасти на 10-20% до конца года

Аттестацией инструкторов-проводников на сложных маршрутах планируется передать спортивным федерациям

Россияне стали чаще брать отпуск за свой счёт

Спасатели нашли группу туристов из шести человек, которые пропали на Камчатке во время похода