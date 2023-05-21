Премьер-министр Индии призвал реформировать ООН

Глава правительства Индии Нарендра Моди призвал к реформе Организации Объединенных Наций, пишет издание The Economic Times.

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“Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты», - сказал Моди в ходе выступления на саммите G7 в Японии.

По его мнению, ООН перестала отражать реалии современного мира. Моди считает, что во всемирной организации должно увеличиться влияние стран «Глобального Юга».

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ФОТО: РИА Новости
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