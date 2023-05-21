Премьер-министр Индии призвал реформировать ООН
Глава правительства Индии Нарендра Моди призвал к реформе Организации Объединенных Наций, пишет издание The Economic Times.
“Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты», - сказал Моди в ходе выступления на саммите G7 в Японии.
По его мнению, ООН перестала отражать реалии современного мира. Моди считает, что во всемирной организации должно увеличиться влияние стран «Глобального Юга».
В Верховной Раде Украины ранее призвали лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН, передает «Радиоточка НСН».
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