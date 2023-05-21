Премьер-министр Индии призвал реформировать ООН

“Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты», - сказал Моди в ходе выступления на саммите G7 в Японии.

По его мнению, ООН перестала отражать реалии современного мира. Моди считает, что во всемирной организации должно увеличиться влияние стран «Глобального Юга».

В Верховной Раде Украины ранее призвали лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН, передает «Радиоточка НСН».

