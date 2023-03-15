Индия разослала приглашения на саммит лидеров «Большой двадцатки»

Шерпа Индии в «Большой двадцатке» Амитабх Кант заявил, что для участия в мероприятиях G20 были приглашены 43 участника, сообщает РИА Новости.

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Он уточнил, что это двадцать стран группы, а также девять специально приглашённых глав государств и представителей международных организаций.

Кто именно примет участие в саммите в Нью-Дели, который пройдёт 9-10 сентября, Кант раскрывать отказался.

«Официальные приглашения были разосланы... Говорить о том кто принял приглашение, пока преждевременно», - ответил он журналистам, в том числе на вопрос о возможном участии в саммите президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, визита Владимира Путина в Индию исключать нельзя, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
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