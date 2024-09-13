Индия попросила РФ уволить со службы всех индийцев, принимающих участие в СВО

По его данным, в настоящее время ещё 50 человек ожидают решения российских властей. Как подчеркивается, Нью-Дели продолжит настаивать на увольнении всех своих граждан, проходящих службу по контракту в российской армии. О демобилизации индийских граждан попросил президента РФ Владимира Путина премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву июле текущего года.

Ранее Индия стала крупнейшим импортером российской нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

