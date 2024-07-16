Товарооборот России и Индии в мае достиг рекордных $7,5 млрд
Россия в мае экспортировала в Индию товаров на сумму более $7 млрд, товарооборот между странами достиг рекордных $7,5 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные индийского министерства торговли и промышленности.
Отмечается, что в пятый месяц года компании из РФ поставили в Индию товаров на $7,1 млрд, это на треть больше, чем в апреле, и на 18% выше прошлогоднего показателя. При этом поставки из Индии в Россию выросли до $425,4 млн — на 5% за месяц, в 1,4 раза за год.
Экспорт из России в Индию за январь-май увеличился на 11,4% и достиг $28,7 млрд, а поставки индийских товаров с начала года — на четверть, до $2 млрд. Товарооборот России и Индии с начала года вырос на 12% и составил $30,7 млрд. Это 48% от торговли за весь 2023 год.
Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что РФ и Индия планируют достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru