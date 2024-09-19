Индия опровергла поставки боеприпасов на Украину

Все сообщения о том, что Индия якобы поставляет снаряды на Украину через третьи страны являются спекуляцией, говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства, размещенного в социальной сети Х.

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В МИД Индии подчеркнули, что ознакомились с текстом агентства Reuters, который вводит в заблуждение.

«Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — отметили дипломаты.

Агентство Reuters, ссылаясь на индийских и европейских чиновников, а также на данные таможенных выписок, сообщило, что уже более года, артиллерийские снаряды индийского производства поставляются в европейские страны, а те переправляют их на Украину.

Ранее Индия стала крупнейшим импортером российской нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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