Индия опровергла поставки боеприпасов на Украину

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону Более 50 млн пассажиров воспользовались аэропортами Московского авиаузла с начала года Почти 30 миллионов карт москвича выпущено в столице за 23 года Участники СВО и члены их семей могут получить скидки на московских ярмарках Более 2 тысяч человек посетили концерты артистов в едином пункте призыва на военную службу ГАИ провела рейд по соблюдению ПДД со стороны водителей электросамокатов и велосипедистов