Индия опровергла поставки боеприпасов на Украину
Все сообщения о том, что Индия якобы поставляет снаряды на Украину через третьи страны являются спекуляцией, говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства, размещенного в социальной сети Х.
В МИД Индии подчеркнули, что ознакомились с текстом агентства Reuters, который вводит в заблуждение.
«Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — отметили дипломаты.
Агентство Reuters, ссылаясь на индийских и европейских чиновников, а также на данные таможенных выписок, сообщило, что уже более года, артиллерийские снаряды индийского производства поставляются в европейские страны, а те переправляют их на Украину.
Ранее Индия стала крупнейшим импортером российской нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru