Индийское посольство закрылось в Киеве

Сотрудники ведомства уверяют, что перед отъездом сделали все возможное, чтобы в городе не осталось граждан Индии.

Ранее посольство Индии на Украине попросило соотечетсвенников срочно покинуть Киев любым доступным способом. Позже первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что все индийские граждане уехали из города.