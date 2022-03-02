Индийское посольство закрылось в Киеве

В Киеве закрылось посольство Индии. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Отмечается, что дипломаты переехали в западную часть Украины. По некоторым данным, индийское посольство, вероятно, будет перенесено во Львов.

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Сотрудники ведомства уверяют, что перед отъездом сделали все возможное, чтобы в городе не осталось граждан Индии.

Ранее посольство Индии на Украине попросило соотечетсвенников срочно покинуть Киев любым доступным способом. Позже первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что все индийские граждане уехали из города.

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ФОТО: flickr/Alex Smeet
ТЕГИ:ДипломатыУкраинаКиевПосольствоИндия
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