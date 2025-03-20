Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта
20 марта 202510:43
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 25 марта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центризбирком республики.
«Церемония вступления в должность вновь избранного президента... состоится 25 марта», - отмечается в сообщении.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 26 января, напоминает РЕН ТВ. Главой республики был избран Александр Лукашенко, он занял пост руководителя страны в седьмой раз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru