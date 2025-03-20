Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

Сергей Собянин утвердил приоритетные проекты в сфере московского образования В Гостином Дворе проходит масштабный форум столичных колледжей Столичные предприниматели отправляют хозяйственные товары в зону СВО Девелопер MR Group активно выводит на рынок недвижимости Москвы новое жильё Свыше 24 тыс москвичей начали переселяться в новые квартиры по программе реновации минувшей зимой