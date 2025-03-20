Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 25 марта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центризбирком республики.

ЦИК Белоруссии официально утвердил победу Лукашенко на президентских выборах

«Церемония вступления в должность вновь избранного президента... состоится 25 марта», - отмечается в сообщении.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 26 января, напоминает РЕН ТВ. Главой республики был избран Александр Лукашенко, он занял пост руководителя страны в седьмой раз.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ИнаугурацияБелоруссияАлександр Лукашенко

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