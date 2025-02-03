ЦИК Белоруссии официально утвердил победу Лукашенко на президентских выборах

В ходе заседания комиссия сообщила, что участие в президентских выборах приняли порядка 6,9 млн человек, обладающих избирательным правом - это 85,69% всех избирателей.

По данным ЦИК, второе место на выборах занял Сергей Сыранков (3,21% голосов). Далее в списке расположились Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).

Против всех кандидатов проголосовали 3,60% избирателей.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев заявил, что миссия наблюдателей ШОС не выявила нарушений на выборах президента в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

