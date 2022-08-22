Имя нового премьера Британии объявят 5 сентября
22 августа 202219:35
Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, имя озвучат днем в 14.30 (мск).
Отмечается, что точное место оглашения имени нового премьера назовут за 48 часов до церемонии в целях безопасности.
Ранее в июле стало известно, что в финальный раунд выборов вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которые набрали 137 и 113 голосов, соответственно.
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22 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru