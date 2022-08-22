Имя нового премьера Британии объявят 5 сентября

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В Великобритании готовятся к прямой войне с Россией

По данным телеканала, имя озвучат днем в 14.30 (мск).

Отмечается, что точное место оглашения имени нового премьера назовут за 48 часов до церемонии в целях безопасности.

Ранее в июле стало известно, что в финальный раунд выборов вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которые набрали 137 и 113 голосов, соответственно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Великобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры