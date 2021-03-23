Имущество пензенского губернатора Белозерцева может быть арестовано

Речь идет о машине, дорогостоящих часах, недвижимости и банковских счетах. Кроме того, всё это может быть обращено в пользу государства, так как статья о получении взятки, помимо лишения свободы, предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме взятки.

Как считает следствие, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова получил взятки, сумма которых превышает 31 млн рублей, за покровительство при заключении госконтрактов.

сообщает РИА Новости.

Задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в коррупции может оказаться не последним в губернаторском корпусе в этом году, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

