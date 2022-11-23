Имангали Тасмагамбетов стал новым генеральным секретарём ОДКБ

Представитель Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов назначен на пост генерального секретаря организации, сообщает пресс-служба президента республики.

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В сообщении говорится, что соответствующее решение приняли участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в Ереване. 65-летний Тасмагамбетов приступит к выполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года.

«В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Тасмагамбетов занимал пост вице-премьера Казахстана, после чего был назначен послом республики в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаКазахстанОДКБ
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