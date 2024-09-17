«Теряют миллиард в день»: Климов назвал последствия для ЕС от «воровства» активов РФ
Россия должна дать гражданскую и правовую оценку решению ЕС конфисковать ее активы, никто не мешает нам также обжаловать это решение, заявил НСН Андрей Климов.
Решение ЕС «своровать» 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины аукнется им в кратно большем размере, так как у России давно подготовлены все инструменты для реагирования. Об этом НСН заявил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, сообщила Еврокомиссия. При этом Reuters пишет, что в качестве ответных действий России на экспроприацию замороженных в Евросоюзе активов ЦБ РФ может забрать «€33 млрд активов Euroclear» в российской юрисдикции и подать иски для конфискации его активов в Дубае и Гонконге. Банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису. Климов отметил, что у России достаточно инструментария для мощного ответа.
«Рычагов давления довольно много. Решать это будет высшее политическое руководство страны. Законодательная база здесь давно готова. И кто-кто, а Европейский Союз очень зависимая часть суши. У них практически нет собственных ресурсов. У них огромный дефицит энергии, у них куча проблем, которые с этим связаны. И поэтому за что ни возьми, им прилетит кратно больше. Они и так теряют как минимум миллиард в сутки от того, что они уже сделали в отношении России. Ну, сейчас еще больше будут терять. У нас есть группа, которая очень серьезно этим занимается. Вообще это называется воровство на юридическом языке. Я бы хотел, чтобы наши компетентные органы изучили все это на предмет российского уголовного кодекса. Чтобы, помимо мер экономического реагирования или других политико-правовых действий, мы бы еще и это сделали. И, кстати сказать, никто не запрещает нам обжаловать эти решения. Не только в международных судах, но и дать этому гражданскую и финансовую правовую оценку через нашу судебную систему», - поделился он.
По словам Климова, у ЕС не осталось никакого имиджа, и там давно испытывают серьезные финансовые проблемы.
«Имиджа там никакого не осталось. Они долго с этим делом тянули, потому что понимали, что ничего хорошего это решение им не даст, но, видимо, там заокеанские партнеры дожали. У них вот Volkswagen закрывается. И это только первые ласточки. И Boeing, между прочим, испытывает проблемы, и у Аэробуса не все хорошо. Так что здесь нам надо просто нужно определенное терпение и продолжать действовать последовательно и профессионально», - поделился собеседник НСН.
Ранее Саудовская Аравия намекнула на возможность продажи части европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение о конфискации почти $300 млрд замороженных активов России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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