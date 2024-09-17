«Теряют миллиард в день»: Климов назвал последствия для ЕС от «воровства» активов РФ

По словам Климова, у ЕС не осталось никакого имиджа, и там давно испытывают серьезные финансовые проблемы.

«Имиджа там никакого не осталось. Они долго с этим делом тянули, потому что понимали, что ничего хорошего это решение им не даст, но, видимо, там заокеанские партнеры дожали. У них вот Volkswagen закрывается. И это только первые ласточки. И Boeing, между прочим, испытывает проблемы, и у Аэробуса не все хорошо. Так что здесь нам надо просто нужно определенное терпение и продолжать действовать последовательно и профессионально», - поделился собеседник НСН.

Ранее Саудовская Аравия намекнула на возможность продажи части европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение о конфискации почти $300 млрд замороженных активов России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

