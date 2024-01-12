Финские пограничники задержали 11 мигрантов на границе с Россией

Пограничники Финляндии задержали в четверг, 11 января, 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в приграничном с Россией районе. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

Там уточнили, что инцидент произошел в Лаппеенранте в районе между Нуйямаа и Йоутсено - приграничных районах в Южной Финляндии.

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Нарушители стали граждане Ирана, которые прибыли со российской стороны и подали прошение о предоставлении убежища.

Накануне финские власти продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с РФ. Такое решение объяснили неконтролируемым потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

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ФОТО: РИА Новости
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