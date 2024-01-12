Финские пограничники задержали 11 мигрантов на границе с Россией

Пограничники Финляндии задержали в четверг, 11 января, 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в приграничном с Россией районе. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

Там уточнили, что инцидент произошел в Лаппеенранте в районе между Нуйямаа и Йоутсено - приграничных районах в Южной Финляндии.