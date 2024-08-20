Илон Маск заявил, что «готов служить» в кабинете Трампа
Бизнесмен Илон Маск ответил экс-президенту США, кандидату в главы государства Дональду Трампу, пожелавшему предложить миллиардеру работу в своей команде. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее Трамп в интервью Reuters назвал Маска «очень умным парнем» и заявил, что в случае победы на выборах он предложил бы предпринимателю пост советника либо члена кабинета министров.
«Готов служить», — отреагировал Маск на слова политика.
На минувшей неделе Илон Маск взял интервью у Дональда Трампа, напоминает Ura.ru. Миллиардер отмечал, что запись беседы набрала более миллиарда просмотров.
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