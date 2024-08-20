СМИ: Трамп предложит Маску место в президентском кабинете
Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил Reuters, что предложит миллиардеру из США Илону Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае победы.
Политик также резко раскритиковал Google на фоне решения суда в Вашингтоне о том, что корпорация намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и нарушила антимонопольный закон. Он сравнил Google с «диким Западом», указав, что компании «придется заплатить высокую цену».
Ранее Маск заявил, что Харрис желает уничтожить человечество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru