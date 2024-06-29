Илон Маск предположил, что США никто не управляет

США остались без руководства, предположил американский бизнесмен Илон Маск. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.

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Маск отреагировал на публикацию экс-претендента на выдвижение кандидатом в президенты Вивека Рамасвами. Политик написал, что действующий лидер США Джо Байден в действительности не управляет государством, и «возникает неудобный вопрос: а кто [в таком случае управляет]».

«Быть может, никто», — прокомментировал Маск.

Ранее миллиардер назвал дебаты Байдена и претендента на пост американского президента Дональда Трампа поводом для замены главы государства другим кандидатом от демократов.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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