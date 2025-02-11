Илон Маск обвинил госорганы США в мошенничестве с соцвыплатами

Мошенничество с социальными выплатами в США достигло огромных масштабов, которые превысили сумму всех финансовых преступлений американцев. Об этом заявил миллиардер, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Соединенных Штатов Илон Маск в соцсети X.

«Я на 100% уверен, что масштабы мошенничества в федеральных выплатах превышают совокупную сумму всех частных случаев мошенничества, о которых вы когда-либо слышали», - сказал он.

По словам Маска, правонарушители в сфере социальной защиты заслуживают судебных исков. Он подчеркнул, что масштаб мошенничеств «даже близко несоизмерим».

Ранее Илон Маск заявил, что США ждут банкротства, если правительство продолжит тратить бюджет, как «пьяный матрос», передает «Радиоточка НСН».

