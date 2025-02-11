Маск заявил, что США обанкротятся, если продолжат тратить деньги, как «пьяный матрос»
США ждут банкротства, если правительство продолжит тратить бюджет, как «пьяный матрос», сообщил в соцсети Х американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск.
Так он отреагировал пост экс-главы Минфина США Лоуренса Саммерса, который в Х рассказал, что вместе с четырьмя другими американскими экс-министрами финансов «встревожен рисками произвольного и капризного политического контроля за федеральными платежами». Бывшие министры, в частности, выразили обеспокоенность деятельностью DOGE.
Ранее в Белом доме заявили, что команда Байдена тратила бюджет США как «пьяные матросы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саратове после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие
- СМИ: ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди
- Маск заявил, что США обанкротятся, если продолжат тратить деньги, как «пьяный матрос»
- СМИ: Мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании
- Трамп заявил, что по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс
- СМИ: Украинские БПЛА атакуют НПЗ Саратова
- СМИ: Над Энгельсом отбивают атаку беспилотников
- Зеленский: Ведется работа над организацией встречи с Трампом
- Трамп допустил, что Украина станет Россией
- Госдеп: Урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru