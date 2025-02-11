Маск заявил, что США обанкротятся, если продолжат тратить деньги, как «пьяный матрос»

США ждут банкротства, если правительство продолжит тратить бюджет, как «пьяный матрос», сообщил в соцсети Х американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск.

Так он отреагировал пост экс-главы Минфина США Лоуренса Саммерса, который в Х рассказал, что вместе с четырьмя другими американскими экс-министрами финансов «встревожен рисками произвольного и капризного политического контроля за федеральными платежами». Бывшие министры, в частности, выразили обеспокоенность деятельностью DOGE.

Ранее в Белом доме заявили, что команда Байдена тратила бюджет США как «пьяные матросы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

